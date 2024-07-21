В переходном возрасте происходит передел границ, который может длиться довольно долго до полной сепарации подростка.
Психолог Гришина: для подростка ценно оформить свою комнату так, как он хочет
Комментарии
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Nataline Loire
Отсутствие ответственности, слишком много свободного времени, не участие в семейном бюджете, от наполнения холодильника до оплат - рождает глупые хотелки, это из собственного опыта и опыта моих детей. Заработай и потрать, только верни в бюджет, что было потрачено на предыдущий ремонт, и потом все проходит..., в том числе и глупость
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15 час.
Игорь Ямкач
Мы уже вырастили поколение, которому все должны и которое абсолютно не волнует, как там с личным пространством у всех остальных.
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15 час.
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