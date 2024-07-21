Психолог Гришина: для подростка ценно оформить свою комнату так, как он хочет

Nataline Loire

Отсутствие ответственности, слишком много свободного времени, не участие в семейном бюджете, от наполнения холодильника до оплат - рождает глупые хотелки, это из собственного опыта и опыта моих детей. Заработай и потрать, только верни в бюджет, что было потрачено на предыдущий ремонт, и потом все проходит..., в том числе и глупость