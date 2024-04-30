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Макрон попробует «воздействовать» на Путина новым способом

Макрон попробует «воздействовать» на Путина новым способом

Авторы издания «Bloomberg» рассказали, что президент Франции Эммануэль Макрон попробует «воздействовать» на президента России Владимира Путина новым способом.

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Комментарии
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А
Александр
а у мудрона воздействовалка отрасла????
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13 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Этот фуфлыжник жабоед не дорос еще диктовать и ставить условия.
Ответить
3 час.

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