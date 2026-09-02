Воронежская «брокерша» получила 5 лет лишения свободы за обман на сумму более 50 млн рублей

Суд вынес приговор 40-летней жительнице Воронежа, которую признали виновной в мошенничестве. Женщина, работавшая ипотечным брокером, занимала у знакомых деньги под высокий процент якобы для софинансирования сделок с недвижимостью, но на самом деле распоряжалась средствами по своему усмотрению.