Воронежская «брокерша» получила 5 лет лишения свободы за обман на сумму более 50 млн рублей

Суд вынес приговор 40-летней жительнице Воронежа, которую признали виновной в мошенничестве. Женщина, работавшая ипотечным брокером, занимала у знакомых деньги под высокий процент якобы для софинансирования сделок с недвижимостью, но на самом деле распоряжалась средствами по своему усмотрению.
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