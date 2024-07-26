Приезжий получил на прогулке в Долине Смерти ожоги третьей степени

Посетитель из Европы получил ожоги ног третьей степени во время короткой прогулки босиком по песчаным дюнам в калифорнийском национальном парке Долина Смерти в минувшие выходные, сообщили в четверг смотрители парка.
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