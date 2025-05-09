Бойцы СВО вышли на парад Победы в Москве

Российские военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, маршируют по Красной площади в рамках праздничного парада в честь 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне «Под знамёнами боевых частей проходят парадные расчёты участников специальной военной операцию возглавляют парадные расчёты герой Российской Федерации — подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антонов», — заявил ведущий.
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