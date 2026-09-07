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«Локомотив» о 15-летней годовщине авиакатастрофы: «На самом взлете ушла в вечность Наша Команда. Время неумолимо, но память остается вечной»

«Локомотив» опубликовал пост, посвященный 15-летней годовщине авиакатастрофы под Ярославлем, в которой погиб основной состав команды.

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