В ноябре в России повысят пенсии работникам определенных сфер

С ноября в России будут увеличены пенсии работников угольной промышленности и членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, наработавших определенный стаж, а также пенсионеров, которым исполнится 80 лет в октябре.
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