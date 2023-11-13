Новый пакет санкций: чем еще Запад угрожает России

Еврокомиссия анонсировала 12-й пакет санкций в отношении России. По словам европейских политиков, ограничения будут введены до конца ноября и затронут экспорт сварочного оборудования, химикатов и военных технологий.
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