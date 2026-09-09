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Зеленое сердце города как выглядел барнаульский дендрарий в прошлом. Ретро-снимки

Зеленое сердце города как выглядел барнаульский дендрарий в прошлом. Ретро-снимки

Алтайский край, как известно, не отличается особо мягким климатом. Но вопреки морозам и непогоде, здесь на протяжении долгих лет сохраняют и приумножают зеленое богатство Сибири, России и мира.

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