Родригао заявил, что согласился бы получить российский паспорт

Защитник «Зенита» Родригао заявил, что был бы не против получения российского гражданства. Защитник «Зенита» Родригао заявил, что в случае предложения, рассмотрел бы вариант с получением паспорта гражданина России.
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