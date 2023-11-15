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Родригао заявил, что согласился бы получить российский паспорт

Родригао заявил, что согласился бы получить российский паспорт

Защитник «Зенита» Родригао заявил, что был бы не против получения российского гражданства. Защитник «Зенита» Родригао заявил, что в случае предложения, рассмотрел бы вариант с получением паспорта гражданина России.

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