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Царьград

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Связь 5G запущена. Где подвох? Читаем заявление между строк

Связь 5G запущена. Где подвох? Читаем заявление между строк

В России наконец запущена связь 5G – с большим отставанием от многих стран. Запущена-то запущена, но не обошлось без нюансов.

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