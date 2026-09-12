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Опрос показал сохранение контактов между немецкими и российскими городами-побратимами

Согласно исследованию, проведённому журналистами RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), более трети немецких городов и общин сохраняют неофициальные контакты с российскими городами-побратимами, несмотря на осложнение двусторонних отношений.

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