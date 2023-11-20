pisec
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

pisec

2 подписчика

Создатель

Создатель

Земля, очень недалекое - во всех смыслах - будущее. В Штатах наконец-то создали продвинутый и самодостаточный искусственный интеллект, но потом что-то пошло не так: в центре Лос-Анджелеса произошел ядерный взрыв, неподалеку от эпицентра видели зловеще улыбающегося робота, после чего правительство США обвинило во взрыве ИИ и пошло войной на роботов по всему миру, а потому что нефиг им зловеще улыбаться, тем более что у них и ртов-то для этого нет!.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх