Земля, очень недалекое - во всех смыслах - будущее. В Штатах наконец-то создали продвинутый и самодостаточный искусственный интеллект, но потом что-то пошло не так: в центре Лос-Анджелеса произошел ядерный взрыв, неподалеку от эпицентра видели зловеще улыбающегося робота, после чего правительство США обвинило во взрыве ИИ и пошло войной на роботов по всему миру, а потому что нефиг им зловеще улыбаться, тем более что у них и ртов-то для этого нет!.