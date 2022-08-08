"Все жестко смыло, проезда нет": что творится на важной дороге в Приморье - видео

Жители Приморья рассказали, что сейчас творится на одной из важных дорог края. Дело в том, что в Ольгинском районе снова затопило проезд к одному из населенных пунктов, а люди не могут пробраться через целые реки воды.
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