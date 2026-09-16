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Researchers sue National Institutes of Health over censorship claims

Researchers are suing against the National Institutes of Health, saying that grant funding is used to censor topics the Trump administration dislikes.

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