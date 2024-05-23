Мария Захарова увидела проблемы с памятью и логикой у Анналены Бурбок из-за ее заявлений о нежелании России участвовать в переговорах по Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила обеспокоенность состоянием министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, предположив возможные проблемы с памятью или логическим мышлением у немецкого дипломата.
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