Белый дом: инаугурация Трампа не изменит решение приспустить флаги

Администрация действующего американского лидера Джо Байдена будет пересматривать решение о приспущенных флагах Соединённых Штатов во время инаугурации Трампа, проинформировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии