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«Металлург» поздравил Малкина с 700-й голевой передачей в НХЛ

«Металлург» поздравил Евгения Малкина с 700-й голевой передачей в НХЛ.  «Евгений Малкин – 700 голевых передач в НХЛ! Воспитанник «Металлурга» стал лидером среди россиян по этому показателю.

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