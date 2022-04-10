«Металлург» поздравил Малкина с 700-й голевой передачей в НХЛ

«Металлург» поздравил Евгения Малкина с 700-й голевой передачей в НХЛ. «Евгений Малкин – 700 голевых передач в НХЛ! Воспитанник «Металлурга» стал лидером среди россиян по этому показателю.
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