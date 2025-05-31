"Герасимов сбежал, Шойгу допрашивают, Ту-154 летят на Урал": Слухи о схватке в верхах "штурмуют" Кремль

Иван Прохоров Поток слухов о проблемах в российской верхушке нарастает день ото дня: инсайдерские ленты полны рассказов о якобы бегстве "випов", допросах тех, кто совсем недавно считался неприкосновенным.
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