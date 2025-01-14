На Кубани планируют создать госпиталь для дельфинов

КРАСНОДАР, 14 янв - РИА Новости. Научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа" ищет землю для возведения госпиталя из-за прогноза увеличения пострадавших китообразных после ЧП с танкерами, сообщается в Telegram-канале центра.
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