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Лента новостей Крыма

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На Кубани планируют создать госпиталь для дельфинов

На Кубани планируют создать госпиталь для дельфинов

КРАСНОДАР, 14 янв - РИА Новости. Научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа" ищет землю для возведения госпиталя из-за прогноза увеличения пострадавших китообразных после ЧП с танкерами, сообщается в Telegram-канале центра.

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