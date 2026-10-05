Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Как и почему доктор Сулейман заваливал молодых людей на медкомиссии

Как и почему доктор Сулейман заваливал молодых людей на медкомиссии

В центре вашего внимания Рутинная медкомиссия привычно тянется в череде кабинетов, бланков и стандартных процедур - проверка слуха, осмотр глаз, фиксация показателей.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Георгийюра Гончар
Георгийюра Гончар

Капиталистическая власть уничтожает доступную медицину!!Умело "заставляя"пользоваться частной(платной)!!Адекватные врачи уходят на более высокие зарплаты , а государственная вынужденна брать на работу "вот таких"!!!

Профиль пользователя ВераВерная
ВераВерная

И сколько дней ещё эту тему разгонять будут? Других "героев" нет? Этот доктор получил что хотел - хайпанул не только своими видосами в Сети, а ещё и блогеры помогли(((

Профиль пользователя Александр Ляхов
Александр Ляхов

В стране демографическая катастрофа, в стране не хватает настоящих мужчин, а парни наряжаются девчонками. Это крик души. Я не делаю замечаний, но иногда в автобусе прикалываюсь. Прошу парня с женской прической, раскрашенного под девчонку - "девушка передайте на билет".