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В Министерстве обороны создана комиссия по проверке условий хранения боеприпасов на всех объектах Вооруженных Сил

В Министерстве обороны создана комиссия по проверке условий хранения боеприпасов на всех объектах Вооруженных Сил

Руководитель оборонного ведомства Н. Ермекбаев своим приказом назначил состав комиссии для проверки всех складов боеприпасов в Вооруженных Силах под руководством начальника Главной инспекции Министерства обороны генерал-лейтенанта Амира Халикова.

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