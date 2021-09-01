В Министерстве обороны создана комиссия по проверке условий хранения боеприпасов на всех объектах Вооруженных Сил

Руководитель оборонного ведомства Н. Ермекбаев своим приказом назначил состав комиссии для проверки всех складов боеприпасов в Вооруженных Силах под руководством начальника Главной инспекции Министерства обороны генерал-лейтенанта Амира Халикова.
Руководитель оборонного ведомства Н. Ермекбаев своим приказом назначил состав комиссии для проверки всех складов боеприпасов в Вооруженных Силах под руководством начальника Главной инспекции Министерства обороны генерал-лейтенанта Амира Халикова.
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