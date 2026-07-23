❗️Десять происшествий из-за непогоды зафиксировали в Большой Ялте Спасатели ведут работы в Ялте, поселках Парковое, Симеиз и Голубой Залив.
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❗️Десять происшествий из-за непогоды зафиксировали в Большой Ялте Спасатели ведут работы в Ялте, поселках Парковое, Симеиз и Голубой Залив.