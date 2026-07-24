Балашихинский отравитель признал вину и извинился перед пострадавшими

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Серийный отравитель из Балашихи Артем Миссюра признал свою вину и принес извинения пострадавшим, заявив в суде, что только он один несет ответственность за совершенные преступления.
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