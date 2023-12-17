Дорогие погоны. Как готовили офицеров до революции

А. Корзухин «Разлука» (1872) На протяжении всего существования Российской империи существовало два пути стать офицером: либо начать службу в нижних чинах и дослужиться до офицерского звания, либо окончить соответствующее учебное заведение.
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