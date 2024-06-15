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Царьград

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Виновник ДТП в Благовещенске попросил для себя самого сурового суда

Виновник ДТП в Благовещенске попросил для себя самого сурового суда

Таксист раскаялся за убийство невинных людейНа предварительном слушании по делу об убийстве пятерых человек в столице Амурской области обвиняемый Евгений Бакарюкин признал, что совершил тяжкое преступление, выразил сочувствие семьям погибших и сам попросил назначить ему самый суровый приговор.

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