Виновник ДТП в Благовещенске попросил для себя самого сурового суда

Таксист раскаялся за убийство невинных людейНа предварительном слушании по делу об убийстве пятерых человек в столице Амурской области обвиняемый Евгений Бакарюкин признал, что совершил тяжкое преступление, выразил сочувствие семьям погибших и сам попросил назначить ему самый суровый приговор.