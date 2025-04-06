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Царьград

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В Москве строят образовательный комплекс на 550 мест в Южнопортовом районе

В Москве строят образовательный комплекс на 550 мест в Южнопортовом районе

В Южнопортовом районе Москвы возводят образовательный комплекс площадью 12,5 тыс. кв. м на 550 мест. Строительство активно продолжается, сообщают ведомства.

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