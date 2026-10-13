‼️🇷🇺🇺🇦 Удары по линиям электропередачи стали особенно болезненными для энергетики Украины: восстановление одной ЛЭП занимает до трёх месяцев ▪️Об этом заявил украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук, подчеркнув, что повреждение линий электропередачи требует длительных восстановительных работ.
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