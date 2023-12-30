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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Болельщик «Лейкерс» дважды не добросил до кольца в паузе матча. Леброн поддержал его

Болельщик «Лейкерс» дважды не добросил до кольца в паузе матча. Леброн поддержал его

Мужчина промахнулся с середины площадки, а затем и во время попытки от 3-очковой дуги. Наблюдавший за происходившим от скамейки «озерников» Леброн Джеймс поддержал болельщика словами и жестами.

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