В Запорожье сообщили о взрывах на территории области

7 июня Владимир Рогов, который является членом главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, сообщил о недавних взрывах, прогремевших на территории Запорожья.
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