Красноярский политолог назвал главных политиков-лузеров 2023 года

2023 год выдался непростым для всех, включая красноярских политиков и чиновников. Многим из них пришлось пройти через страх задержаний, ужас арестов, радость освобождений, счастье побед и горечь поражений.
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