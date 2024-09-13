Глава ведомства поручил представить доклад по уголовному делу по факту покушения на убийство местных жителей в Сахалинской области

В средствах массовой информации сообщается, что на автомобильной парковке в городе Южно-Сахалинске гражданин Таджикистана в ходе конфликта умышленно сбил автомобилем мужчину и женщину, после чего переехал пострадавшего транспортным средством.
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