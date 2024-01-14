Име Удока о своей карьере «Бостоне»: «Дело не сделано. Я подвел многих. Говорю об игроках, тренерах и всех остальных, на кого это повлияло»

Главный тренер «Хьюстона» Име Удока перед своей первой игрой в Бостоне после того, как его отстранили от работы на сезон-2022/23 за интимную связь с сотрудницей организации и в итоге сняли с должности тренера «Селтикс», сказал, что он так и не завершил работу, для которой его наняли.