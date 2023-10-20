Международный день шампанского 21 октября: искрящиеся открытки и поздравления Елена ГалицкаяМеждународный день шампанского — это ежегодный праздник, который отмечается 21 октября и посвящен культовому игристому вину, ставшему синонимом роскоши и торжества.