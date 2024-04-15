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Собянин рассказал о реализации первого проекта КРТ

Собянин рассказал о реализации первого проекта КРТ

На месте бывшей промзоны «Октябрьское поле» ввели в эксплуатацию четыре жилых корпуса и детский сад. Этим и другими результатами реализации первого проекта комплексного развития территорий поделился мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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