Фаниль Рафиков отреагировал на дерзкий вызов Абасова: «Главное, чтобы тебе ничего не разбили»

Российский боец ММА Усман Абасов, дебютировавший в лиге Naiza боем в ноябре 2023 года бросил вызов всему полулегкому дивизиону: «Эй парни, будьте шумными! Не знаю кого выбрать, кому бросить вызов, разбить кого не знаю.
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