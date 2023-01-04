Фаниль Рафиков отреагировал на дерзкий вызов Абасова: «Главное, чтобы тебе ничего не разбили»

Российский боец ММА Усман Абасов, дебютировавший в лиге Naiza боем в ноябре 2023 года бросил вызов всему полулегкому дивизиону: «Эй парни, будьте шумными! Не знаю кого выбрать, кому бросить вызов, разбить кого не знаю.