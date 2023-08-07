Новые правила предоставления медицинских услуг: за что теперь нужно будет платить

Может я чего то не понимаю, но. Если бесплатное оказание услуг исчерпало все свои возможности, тогда обращайтесь в платные!! У тех кто это писал, видимо каникулы в палате №6? Ведь в чем вопрос. Бесплатное оказание услуг исчерпало свои возможности! А вот платное, где Вас будет лечить от доселе не известных медицине болезней, тот же врач, который бесплатно исчерпал свои возможности??!! Да уж. Чувствуется что проблемы с "кукушкой" конкретные!!

Карпов Илья

Вся суть этого решения кроется в ом, что платить надо будет за исследования, которые не назначал врач.. А ему, очевидно, даны будут соответствующие "секретные установки", чтобы брать пациентов, которые уже за свои деньги прошли все дорогостоящие исследования. Вопрос в том, КТО БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВРАЧА, который по своему разумению не назначил соответствующие исследования. Что ему будет, если исследование, было необходимо, а время было упущено.. Так, приехала скорая к больной с подозрением на инсульт, а врач решил, что госпитализация не нужна. Объяснил, что это все от давления и болезнь сердца. Скорая уехала. Пришлось самим, в частном порядке делать МРТ и консультироваться у невролога. Диагноз - ИНСУЛЬТ. Что делать с ДУРАКОМ И ПРЕСТУПНИКОМ МЕДИКОМ? А он скажет, что действовал по инструкции, а человеку с инсультом уже не дог судов с такими работничками от медицины. В стране нет денег, медицину сильно оптимизировали. Сотрудников мало, а первичное звено заполнено ДЕБИЛАМИ от медицины. Все это уловки наших ВОЖДЕЙ, как в очередной раз надурить народ.