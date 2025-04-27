Политика как он...
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Политика как она есть

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Командир спецназа «Ахмат» рассказал о сокращении числа иностранных наемников в ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» рассказал о сокращении числа иностранных наемников в ВСУ

Число воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранных наемников сократилось, рассказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
АПТИ АЛАУДИНОВ ИМЕЕТ НЕ ТОЛЬКО БОЛЬШОЙ ВОЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОМАНДИРА, НО И ПОЛИТИЧЕСКИЙ!
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11 час.
людмила михайлик
Хорошо, что иностранцы не воюют в ВСУ
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10 час.
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