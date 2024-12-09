Владимирские гимнасты завоевали золото международного Кубка Воронина

В Москве накануне завершился международный турнир по спортивной гимнастике Кубок Воронина. 7-8 декабря на базе Академии спорта Динамо за победу боролись более сотни спортсменов из России, Казахстана, Беларуси, Армении, Германии, Узбекистана, Египта, Алжира, Кыргызстана, Сирии, Турции и Китая, среди которых олимпийские чемпионы Токио, чемпионы мира и Европы.
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