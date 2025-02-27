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Китай

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Казахстан планирует сократить избыточные расходы посредством цифровизации

Алматы, 26 февраля /Синьхуа/ -- На заседании правительства под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова рассмотрены вопросы развития и цифровизации органов юстиции в целях сокращения излишних расходов в деятельности государственных органов.

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