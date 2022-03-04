Что такое серьёзные отношения? Мнение психолога

Серьёзные отношения — это союз двух самодостаточных людей, объединенных общими планами и целями, основанный на уважении и взаимной поддержке друг друга, а также стремлении реализовывать себя в зоне обоюдной ответственности через обмен усилиями.
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