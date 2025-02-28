Кириос о том, что Синнера исключили из номинантов на Laureus: «Спортивный дух ведь значит, что нужно играть по правилам»

«Ну, конечно – спортивный дух ведь значит, что нужно играть по правилам», – написал Кириос. Синнера убрали из претендентов на премию после того, как он получил 3-месячную дисквалификацию за допинговое нарушение.
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