НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Зидан опроверг слухи о назначении в «Баварию» и пожелал победы «Реалу» в 1/2 ЛЧ: «Будет сложная игра»

В среду «Реал» примет мюнхенцев в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:2 – первый матч). – Победит «Бавария» или «Реал»? – Надеюсь, что «Мадрид».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх