ФосАгро разместило облигации на 40 миллиардов рублей

Облигации «ФосАгро» на 40 млрд рублей будут обращаться 2 года и 2 месяца, купонный доход привязан к ключевой ставке ЦБ и спреду в 1,15% годовых.
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