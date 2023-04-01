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Валерий Газзаев: «Слуцкий провалился в Европе. Понятно, что после такого никто не будет приглашать российских тренеров»

Валерий Газзаев считает, что российских тренеров не зовут в Европу из-за Леонида Слуцкого. – Почему российских тренеров не зовут в Европу? – Могу привести пример – в 1993 году я получил приглашение поработать в итальянской Серии А от ФК «Фоджа».

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