Валерий Газзаев: «Слуцкий провалился в Европе. Понятно, что после такого никто не будет приглашать российских тренеров»

Валерий Газзаев считает, что российских тренеров не зовут в Европу из-за Леонида Слуцкого. – Почему российских тренеров не зовут в Европу? – Могу привести пример – в 1993 году я получил приглашение поработать в итальянской Серии А от ФК «Фоджа».