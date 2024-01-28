Новый сценарий истории с 28.01.24: астрологический прогноз на 2024 год Елена ГалицкаяИзвестные астрологи Светлана Драган и Михаил Левин предсказывают заметные изменения в жизни России в предстоящем 2024 году,информируют журналисты ftimes.