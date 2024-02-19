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WP сообщило о прекращении поддержки Украины от США в случае победы Трампа

WP сообщило о прекращении поддержки Украины от США в случае победы Трампа

В Евросоюзе (ЕС) внимательно следят за развитием президентской гонки в США и продумывают план в сфере безопасности на тот случай, если кресло руководителя в Белом доме снова займет экс-президент Дональд Трамп, что является «худшим сценарием» в отношении дальнейшей поддержки Украины.

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