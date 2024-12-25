На уличную дискотеку и конкурсы пригласили в парк на Хачатуряна

В проекте «Зима в Москве» участвуют 18 окружных катков с искусственным льдом. Здесь проводят бесплатные занятия для тех, кто хочет на учиться уверенно стоять на коньках и выполнять несложные, но зрелищные пируэты.
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