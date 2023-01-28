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Тренер Рыбакиной: «Она душка, внимательно слушает. Работать с ней очень легко»

Стефано Вуков, тренер Елены Рыбакиной, рассказал, какая она в жизни. «Она чудесная девочка (улыбается).

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