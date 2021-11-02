Медвежий угол

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Шли бы вы, граждане иноагенты, со своим нытьем

Шли бы вы, граждане иноагенты, со своим нытьем

автор - Рассказы дяди Вовы   Как вы уже достали, граждане иноагенты (и их поддерживающие лица).

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Дмитрий Соловьев
вообще-то иноагент это кто ??? это тот, кто любит западные "ценности", так вот - среди "патриотов" таки полно, в кабинете и в думе, сенате и т.п.
Катерина
СтИсняюсь спросить... А что такое ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ? Они чем СЕГОДНЯ отличаются от НАШИХ РОДНЫХ? Вот только не надо про педерастов.)
Алексей Сафронов
Браво Димон, у тебя редкостный талант извращать даже извращённые слова😭
Дмитрий Соловьев
для таких как ты все кто не любит дерьмо - извращенцы
Сергей Сенюта
Автор, Солженицын ,который просил Конгресс США сбросить атомные бомбы на Москву - иноагент?
Дмитрий Соловьев
насчет бомб
Алексей Сафронов
О да, с тех пор в пиндосии ещё больше стало дебилов!
Дмитрий Соловьев
а это - потреоты, да ?
АЛЕКС БАМ
Раньше была страна АМЕРИКА. Теперь эта страна называется "пиндосия". Потому сейчас звание "иноагент" звучит насколько оскорбительно. как то вот так
Владимир Плотников
Забавно. Автор пишет: "Ну заставили вас указывать, что вы иноагент, и что?" А ничего, уважаемый автор. Гитлеровцы евреев же заставляли носить звезду Давида. И что? Не мешала? Впрочем, спросите у них. А ещё узникам лагерей всех национальностей выкалывали номер на руке. Не мешал же? Ну да. У вас уже есть ИНН. Тоже не мешает? Завтра вас заставят бубновый туз на спине носить. Не помешает?
Вячеслав Пронин
Никак, стыдно стало! Но у вас есть выбор- не берите "серебряники" и не притягивайте к сравнению тех у кого не было выбора...
Nata
Вам же ничего не мешает чушь пороть.
Алексей Сафронов
Ага, "забавно" сравнивать х..с с пальцем 😀
Дмитрий Соловьев
главные иноагенты в "кабинете" и в парламентах
Наталья Персидская
А у Вас нет ИНН?
Борис Осипов
Дмитрий Соловьев
да ну, либерасты вопят УРА олигархам
Вадим Абдурашитов
Надо было в России принять такой же Закон по иностранным агентам, как в США, а потом чуть смягчить его, указав, что России не нравиться слишком жесткий пендосовский закон! Тогда бы этой либерде не о чем было бы ныть!
Алексей Сафронов
...да, только "смягчать" не надо!
Дмитрий Соловьев
проект запрещающий "типа потреотам" иметь за бугром виллы-яхты-детишек и т.п. - НЕ приняли
Анатолий Шадрин
Браво, автор! Подписываюсь под каждым словом!
Сергей Росси
А вот чисто из интереса. Автор пишет "Скобеевых-Норкиных-Шейниных, дескать кремлевские пропагандисты. Да мы прекрасно знаем кто им платит и за что. И они, к вашему сведению, этого и не скрывают." Точно платит Кремль, они на него и работают. Всё законно. А если кто-то захочет ну , скажем, уличить в чем то власть. Власть за это платить не будет, само собой. Вменяемые бизнесмены тоже. Дураков лезть в петлю нет. А забесплатно ничего не получится. Вот тут заграница с удовольствием дает деньги. Тогда иноагенты. Больше денег никто не даст. Остается два пути, брать на западе и с риском для себя что-то копать или завязать с этим делом и признать Кремль безупречно чистым как папский престол. Другие есть варианты ?
Анатолий Шадрин
А какой риск? В чем он заключается? Почему указание на финансирование из-за рубежа вызывает такую реакцию со стороны людей, которые эти деньги получают? Это что, не правда? Копай на здоровье. Только люди, когда будут читать такие расследования, смогут оценить их с точки зрения того, на чьи деньги такое расследование было проведено, вот и все. Точно также, как они могут оценить и высказывания Скабеевой, Попова и др.
АЛИСАbloger
А что, Скобеева и прочие не критикуют власть? Да сколько угодно! И критикуют, и одобряют. А вы хотите, чтобы на ТВ только гадости о стране рассказывали?
Сергей Росси
Критикует? Мы разные передачи смотрим? Если кто-то против линии партии что-то скажет , то они с Поповым просто своим криком заткнут рот. Я не хочу, чтобы о стране рассказывали гадости. Правду хочу. Объективности. Пропаганды не хочу. Вот Делягин, например. Никонов. Объективны и без истерик
Алексей Сафронов
... неужели вы не видите разницы между предателем и гражданином СВОЕЙ Страны?
моряк океанский
вот об этом и речь, что клеймо иноагента приравнивается к предательству. поэтому люди и возмущаются!
Дмитрий Соловьев
ты страну не путай, а предатель это тот, кто нарушил присягу. да, страны не путай, а еще не путай НАРОД с кучкой олигархов
Дмитрий Соловьев
только почему-то про "слуг народа" и прочих "типа патриотов" которые при этом обладают забугорными активами и детишками - ни слова, типа им можно какой "патриот" без виллы в лондоне..
Алексей Сафронов
Странный вопрос про "инагента"! Агент, он и есть агент, тем более иностранный! И потом, как бы кто не пытался приукрасить или очернить смысл этого слова, любой здравомыслящий человек, и уж тем более патриот СВОЕЙ страны не захочет иметь такое звание, а πдорам оно очень даже подходит к лицу!
Дмитрий Соловьев
вот-вот, любой зависимый от запада обладатель забугорных вилл, яхт, счетов и детишек - иноагент причем заседающие в думах и "кабинетах"- более вредные для страны чем открытые и явные
Алексей Сафронов
Совсем-совсем нет. Инагент, это активный участник в российской политике с помощью иностранных средств... Уж тем более любой богатый Человек итд, ни коим образом не Инагент.
моряк океанский
богатые люди выводят миллиарды из страны, а не вкладывают их в развитие России - по вашему они не инагент или что похуже.
Дмитрий Соловьев
- именно "слуги народа" в политике и участвуют - богатство НЕ есть показатель агент или нет, важно КАК богатство образовалось, честно или НЕТ, если нет то место на рудниках - иноагент - любой ЗАВИСИМЫЙ от запада, богатый или нет, но если журналист это просто бла-бла, то зависимый от запада "слуга народа" - это ПРЕДАТЕЛЬ рс - ты вообще идиот... холуй "богатых человеков", тьфу
Дмитрий Соловьев
вот интересно насчет "патриотизма", так кто агент-то ?? https://tass.ru/politika/7936669 Госдума отклонила поправки о запрете президенту и министрам иметь недвижимость за рубежом МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду отклонила поправки депутата-единоросса Константина Слыщенко, запрещающие президенту, премьеру, федеральным министрам и руководителям субъектов РФ иметь недвижимое имущество за рубежом. Согласно тексту, президентом может быть избран гражданин РФ, "не имеющий в собственности объекты недвижимого имущества на территории иностранного государства". Аналогичные ограничения предлагалось установить для председателя правительства, министров, глав регионов, а также сенаторов, депутатов Госдумы и судей.
карюкалов вячеслав
Эх ностальгия.
Борис Осипов

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